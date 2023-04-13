Tekirdağ'da polis haftası kutlamaları sürüyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Teşkilatının 178.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tarihi Valilik Meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Atatürk Heykeline Emniyet Müdürlüğünce çelenk sunuldu.
Çelenk sunma törenin ardından program sona erdi.