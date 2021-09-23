İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da polis teşkilatı kan bağışı yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kan bağışı kampanyasına destek verdi.


Kızılay'ın Kan Bağışı Otobüsü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde kurularak, kan bağışı kampanyasında gönüllü olmak isteyen polisler için çağrıda bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri de Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek amacıyla gönüllü olarak, kan bağışı kampanyasına katıldı.


Kızılay'ın kan alma işleminin yapıldığı otobüsüne gelen polisler, burada gerekli formların doldurulması, görevli doktor nezaretinde bilgi verilmesi ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılması sonrası kan verdi.

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