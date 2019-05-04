Tekirdağ'da polisten sürücülere kolonya ve şeker ikramı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri “Trafik Haftası” kapsamında yapılan uygulama esnasında sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulundu.

İlçe Emniyet Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Bekir Yetimler ve Ali Coşkun, Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulundu. Sürücülere trafik kurallarının önemi anlatılarak, trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Uygulamada, özellikle sürücülerin trafikte yayalara öncelik tanılamaları gerektiği vurgulandı.

Uygulamadan memnun kaldıklarını belirten sürücüler, polis ekiplerinin gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.