İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında saatteki hızı 45 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saatteki hızı 45 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Birçok gemi açıkta beklerken, sert esen rüzgâr sebebiyle martıların bile uçmakta zorlanarak deniz üzerinde beklediği görüldü.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle uluslararası ticaret gemileri açıkta demirleyerek beklerken, poyraz nedeniyle uçamayan yüzlerce martı, denize konarak rüzgârın azalmasını bekledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yayınladığı tahmin raporunda, poyrazın etkisinin gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

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