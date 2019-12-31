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Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizinde meydana gelen poyraz etkisini kaybetti.

Tekirdağ'da dev dalgalardan geriye yer yer kırık demir korkuluklar kaldı.


Marmara Denizi'nde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, öğlen saatleri itibarıyla etkisini kaybetti. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlemişti. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle balıkçı tekneleri, çok sayıda tanker ve şilep tekrar denize açılarak yollarına devam etti.


Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metreye çıkan dalgalar yer yer sahildeki demir korkulukların kırılmasına da neden oldu.

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