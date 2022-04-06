Tekirdağ'da Ramazan denetimleri

Tekirdağ'da Ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayı münasebetiyle ekmek fırınlarına ve pastanelere yönelik sürdürülen denetimler devam ediyor. Tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın da katıldığı denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapılırken, işletme sahipleri ve çalışanları da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendiriliyor.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada vatandaşların tükettiği her türlü gıda maddesinin güvenirliğini sağlamak için yapılan çalışmaların Ramazan ayında daha fazla önem kazandığı ifade edilerek, “Gıda Kontrol Görevlilerimiz fırın, pastane, unlu mamul üreten işletmeler, lokanta, market, bakkal gibi işletmelerde denetimlerini sürdürmektedir. Gıda tüketiminin arttığı ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın gördükleri problemleri ALO GIDA 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerimizin etkinliğini artıracaktır. Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan ayı içinde de gıda denetimleri büyük bir hassasiyetle devam edecektir” ifadelerine yer verildi.