Tekirdağ'da rehine kurtarma tatbikatı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Hastanesi'nde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen rehine kurtarma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Konusunun belirlenmesinde sağlık çalışanlarına karşı uygulanan fiziki saldırıların son yıllardaki artışın yol gösterici olduğu belirtilen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatında, senaryo gereği silahla rehin alınan teknik servis personeli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından saldırganın ikna edilmesi ve HAP Ekibi'nin süreci profesyonelce yönetmesi sonucunda kurtarıldı.

Tatbikatta, saldırgan koridorda gördüğü Hastane teknik servis personelini silahla rehin aldı. Oluşan acil durum, HAP Başkanı Başhekim Prof. Dr. Erdoğan Gültekin'in sevk ve idaresinde yönetilerek, kontrollü gerçekleşen koordinasyon ve başarılı iletişim çalışmalarından sonra Cerrahi Yoğun Bakımda yatan hastalar güvenlik açısından sorun oluşturmayacak şekilde Dahiliye Yoğun Bakım'a güvenli bir şekilde transfer edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü profesyonel ekipleri tarafından saldırganın ikna edilmesi ve HAP Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin acil durumu sonlandırmasını takiben tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve aynı zamanda HAP Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin tatbikat sonunda yaptığı konuşmada, Merkez Müdürlüğü bünyesinde oluşabilecek acil durumları tecrübe etmek için düzenli aralıklar ile tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yapılan bu tatbikatlar ile Merkez Müdürlüğü'nde oluşan istenmeyen durumlara acil müdahalenin ve idarenin test edilerek, görevli personelin bu gibi durumlarda hazır bulunma düzeyinin arttırıldığını söyledi.