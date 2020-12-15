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Tekirdağ'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet parça ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince bir eve yönelik düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir eve yönelik düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet tarihi eser ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik Süleymanpaşa İlçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Ş.K.'nin ikamet ve aracında arama yapıldı. Polisin operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen92 adet bronz ve gümüş sikke, 9 adet yüzük, 3 adet haç, 13 adet farklı şekillerde obje olmak üzere toplamda 117 adet tarihi eser ele geçirildi.


Şüpheli Ş.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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