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Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Tekirdağ'da yapılan uygulamalarda; 24 fişek metamfetamin, 7 adet galara, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 fişek eroin, 21 fişek marihuana, 17 fişek esrar ve 290 kapsül sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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