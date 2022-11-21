İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da sağanak sokakları dereye çevirdi

Tekirdağ’da akşam saatlerinde dolu ile karışık şiddetli yağmur etkili oldu.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde dolu ile karışık şiddetli yağmur etkili oldu. Koltuk değnekleriyle adeta dereye dönüşen yolu geçemeyen vatandaş ise, yakınları tarafından karşıya geçirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur ilerleyen dakikalarda dolu ile karışık devam ederken, Süleymanpaşa ilçesinde sokaklar adeta dereye dönüştü. Kentte sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış sırasında koltuk değnekleri ile yürüyen vatandaş, dereye dönüşen yolun karşısına yakınlarının yardımıyla geçebildi.

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