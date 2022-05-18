İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti, yollar dereye döndü

Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan dolayı ıslanmamak için koşarken, altyapı yetersizliği nedeniyle yolları dolduran yağmur suları cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.


Sağanak yağış sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının diğer günlere oranla daha sakin olduğu gözlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.