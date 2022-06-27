Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ için yapılan uyarıların ardından sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışın gün içerisinde ara ara şiddetini artırması ile sokak aralarında su birikintileri oluştu. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyelerini açıp yollarına devam ederken, hazırlıksız çıkanlar sığınacak yer aradı.