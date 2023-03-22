Meteorolojiden yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkili olurken, bazı vatandaşlar dolu riskine karşı araçlarının üstünü kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışla beraber, dışarıda bulunan kimi vatandaşlar yanlarında bulundurdukları şemsiyelerini açarak yoluna devam ederken, bazı vatandaşlar da tente, durak ve duvar diplerine sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.

Dolu korkusu bunu yaptırdı

Sağanak yağış etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar araçlarını dolu riskine karşı örtüyle kapatarak üstüne taş koydu.