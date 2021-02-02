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Tekirdağ'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oluyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına hasara yol açtı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına hasara yol açtı, yaşamı olumsuz etkiledi.


İlçe merkezinde kısa süreli fırtınayla başlayan sağanak yağış gece boyunca yoğun şekilde devam etti. Yeni otogar kavşağı mevkiinde şiddetli fırtınaya dayanamayan zabıta kulübesi devrildi.



Dereler taşma noktasına geldi


Yollarda su birikintisi oluştu. Dereler taşma noktasına geldi. Baraj ve göletlerde su seviyesi yükseldi. Malkara Belediyesi ekipleri, mahalle merkezlerinde debisi yükselen derelerde açma çalışması yaptı.

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