Tekirdağ'da sağlık çalışanları için binlerce fidan dikildi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ÇOSB) tarafından, pandemi döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Toplamda 2 bin 400 fidan toprakla buluşturulurken, bin 400'üne sağlık çalışanlarının adı verildi. Etkinliğe Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak ve sağlık çalışanları katıldı.

“Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır”

Programda konuşan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “20 bin dönümlük alanda 2 bin 400 adet ağaç diktik. Hepsinin de etiketlerini sağlık çalışanlarımıza teslim ettik. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır” dedi.

Programda ilk fidanı da Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban toprakla buluşturdu. Programda tüm fidanlara can suyu da verilirken, bakımlarının da yapılacağı kaydedildi.