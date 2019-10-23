Tekirdağ'da sahte dolar ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden uyuşturucu ile sahte dolar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir takip edilen F.Y. ve G.Y. adlı iki şüpheli, polis ekiplerinin dün gece 'Parlament Tepesi' olarak bilinen Muratlı-Müsellim karayolunun 2. kilometresinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta yapılan aramalarda 28 adet crack (taş) adlı uyuşturucu madde, 30 fişek sentetik uyuşturucu bonzai ile sahte 500 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.