Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'da yaşayan Erdoğan Durak aniden fenalaştı.

Yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen Durak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde de Saray ilçesinde iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.