Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Müsilaj' Genelgesi kapsamında Tekirdağ'da salya avı başladı. Marmara Denizindeki salya avı havadan görüntülenirken, bölgede incelemede bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderilmesi üzerine Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında müsilaj avı başladı. Müsilaj avı havadan da görüntülenirken, denizden toplanan salyalar Barbaros Limanına çekildi. Marmara'nın müsilajdan kurtarılması için Barbaros Limanına salyaların çekildiği alanda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da incelemelerde bulundu. Tekne ve bariyer yardımıyla kıyıya çekilen salyalar, jeneratör ile bidonlara alındı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'un yapmış olduğu açıklama ile bütün Türkiye'de özellikle Marmara Denizinin etrafında olan illerde, bir temizlik kampanyası var. Şuanda yoğun olarak Marmara Denizinde bu müsilajı görüyoruz. Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabi bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şuan bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar, deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz. Marmara Denizinden etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7-24 devam edecek. Bizde bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabi belki bilim insanları bunu kararlaştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi yada balık yemi olarak kullanılabilecek. Tabi biz bilmiyoruz. Bizim şuanda yaptığımız şey, müsilajı ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur” diye konuştu.