Tekirdağ'da ‘Sarı' eylem

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir grup taksici, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine karşı eylem başlattı. ‘Sarı' araçlarıyla belediye binasına yanaşan taksiciler haklarını istiyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 yıl önce encümen kararıyla çıkan ve faaliyet gösteren ‘T' plakalı ticari taksilerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından izin belgelerinin verilmeyerek, plakaların iptal edilmesi iddiasıyla taksiciler, eylem başlattı. Çerkezköy ilçesinden Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Büyükşehir Binasının önüne gelen bir grup taksici, haklarını almak için beklemeye başladı. Belediye binası önünde bir süre bekleyen taksicilerin adına 2 kişi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşmek için başkanlık makamına davet edildi.

Taksiciler iptal edilen haklarını alana kadar eylemlerine devam edecek.