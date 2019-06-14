Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.
Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde 15 dakika süren fırtına şeklinde dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayan ağaçlar yollara devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İlçe girişinde biriken su nedeniyle araçlar zarar gördü.