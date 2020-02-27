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Tekirdağ'da şiddetli fırtına: otomobil hasar gördü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bacadan fırlayan tuğlalar otomobile hasar verdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bacadan fırlayan tuğlalar otomobile hasar verdi.


Olay, Hacıevhat Mahallesi Özgür Sokak üzerinde meydana geldi. İlçe genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bir evin bacasından fırlayan tuğlalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olay sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


İlçe merkezinde polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

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