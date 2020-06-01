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Tekirdağ'da şiddetli yağış araçlar suya gömüldü

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir anda bastıran yağış nedeniyle birçok araç suya gömüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir anda bastıran yağış nedeniyle birçok araç suya gömüldü. Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi.


Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Göle dönüşen yağış nedeniyle ilçede bulunan Bülent Ecevit Bulvarında çok sayıda araç suya gömüldü. Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi. Halat yardımı ile suda bulunan araçların kurtarılması için vatandaşların da yardımıyla çalışma başlatıldı. Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu.

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