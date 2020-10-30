Tekirdağ'da şiddetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da sağanak yağış bir anda bastırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın kendini göstermesi ile cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu. Cadde aralarındaki su baskınları esnasında sokak üzerinde bulunan bir dubanın suya kapılıp sürüklenmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Dışarıda bulunan birçok vatandaş da ıslanmamak için şemsiyelerini yanına aldı. Cadde ve sokak aralarında bulunan kimi vatandaşlar da ıslanmamak için tente altı ve bina girişlerinde bekledi. Yağışa karşı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de su birikintisi olan alanlarda tahliye çalışması yaparak, oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirlerini aldı.