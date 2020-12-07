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Tekirdağ'da “Sıfır Atık” belgesi alan kurumların sayısı artıyor

Trakya Elektrik Perakende A.

Ş. (TREPAŞ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı.


TREPAŞ, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Sıfır Atık Projesi'ni başlattı. Toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi ile Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran şirkete, Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belge verildi.

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