Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir iş yeri ve plakası açıklanmayan araçlarda ruhsatsız silahlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin iş yeri ve araçlarda yaptığı aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler bulundu. Ele geçirilen kaçak silahlarla ilgili olarak 5 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.