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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Bademlik Sokak'ta meydana gelen silahlı kavgada B.K. (24), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliler M.E. (21) ve C.E.'yi (17) olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklanırken, C.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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