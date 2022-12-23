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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Muratlı'nın İnanlı Çeşmesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.O. adlı şüpheli henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü belinden çıkardığı silahla Y.K. (47)'ya ateş açtı ve bacağından yaraladı. Ateşli silahla yaralanan Y.K., Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.


Olaydan sonra kaçan şüpheli T.O., Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak; Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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