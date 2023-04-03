Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah erken saatlerde iki aile arasında çıkan husumet üzerine kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen F.G. ve E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.