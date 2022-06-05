Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da binlerce öğrenci iyi bir liseyi kazanabilmek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler ise dışarıda ter döktü.

Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de öğrenciler LGS sınavı için ter döktü. Çocuklarının iyi bir lise kazanmalarını isteyen aileler ise dışarıda Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak bekledi.

İki oturum haline yapılacak olan sınavın sözel derslerden oluşan ilk oturumu 09.30 itibariye başlarken, 10.45'te son buldu. İlk oturumu tamamlayan öğrenciler dinlenmek için okul bahçesine çıktığında çocuklarını görmek isteyen anne ve babalar okul kapısına akın etti. Yanlarında getirdikleri su ve yiyecekleri sınav arasında bekleyen çocuklarına ulaştırmak isteyen aileler birbirleriyle yarışırken, kimi veliler ise tel örgülere tırmandı.

Görevlilerin zaman zaman velileri sessiz olmaları konusunda uyardığı sınavda sayısal sorulardan oluşan ikinci oturum 11.30'da başlayarak 80 dakikalık sürenin ardından tamamlanacak.