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Tekirdağ'da sirke fabrikasında 90 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince bir sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda 90 ton sahte şarap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince bir sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda 90 ton sahte şarap ele geçirildi.


Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 litre kaçak şarap ele geçirildi. Araçta kaçak şarap ele geçirilmesi konusuyla ilgili polis ekipleri yaptıkları araştırmada bir fabrikada sahte şarap üretildiğini tespit etmesi üzerinde operasyon için hazırlıklar yapıldı.



90 ton daha bulundu


Şarköy İlçesinde bulunan bir sirke fabrikasında düzenlenen operasyonda tanklar içerisinde TAPDK üretim ve satış izin belgesi olmadan üretildiği tespit edilen 89 ton ve satışa hazır bin 430 litre kaçak şarap ele geçirilerek, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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