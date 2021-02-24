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Tekirdağ'da sis etkili oluyor

Tekirdağ’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.


Tekirdağ'da sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evden çıkanlar sis sürprizi ile karşılaştı. Şehrin üzerine çöken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.


Yoğun sis etkisini sürdürüyor.

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