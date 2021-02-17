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Tekirdağ'da şofben patladı: Ev cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evde şofben patladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde şofben patladı. Evin alev alev yandığı anlar ve yaşanan büyük panik kameraya yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde Sağlamtaş Mahallesi'nde Hasan Kotan'a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kotan'a ait evde elektrikli şofbende patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın üzerine evdekiler panikle dışarı kaçtı. Alev alev yanan evin çatısı çökerken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

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