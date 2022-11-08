Tekirdağ'da şok uygulamalarda 40 şüpheliye işlem yapıldı

Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timlerince il genelinde yapılan şok uygulamalarda, 40 şüpheliye işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak il genelinde şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 76 adet mermi, 6 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalar ait 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 30 adet fişek, 204.24 gram uyuşturucu madde, 76.03 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 36.70 gram Esrar Maddesi, 6 adet extacy uyuşturucu hap, 38 adet SMYRA marka sentetik ecza hapı, 56 adet LYRİCA marka sentetik ecza hapı, 56 adet sentetik ecza hapı, 7 bin 800 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konularla ilgili olarak 40 şüpheli şahıs hakkında adli/idari işlemler yapıldı.