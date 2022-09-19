İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da şoke eden görüntüler: Camda sarkılırken yakalandı

Tekirdağ Çorlu’da birden fazla suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 4.

Tekirdağ Çorlu'da birden fazla suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 4. katındaki camdan sarkılırken polis tarafından yakalandı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahsın kaldığı ikamete baskın yaptı.


Zanlı 6. kattan alt kattaki binaya atlamak istediği sırada camdan sarkılırken polis tarafından son anda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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