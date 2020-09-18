Tekirdağ'da son bir ayda çeşitli suçlardan 25 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi. Yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 60 adet fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs yakalandı. 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 68 fişek ile birlikte yakalanan 3 şüpheli, 2 adet çalıntı motosikletle 2 suça sürüklenen çocuk da yakalandı. 10 adet liyrica uyuşturucu nitelikli hap, 13 fişek bonzai (sentetik cannabinoid), 16 adet fişeklenmiş halde kubar esrar, 140 gram esrar, 20 gram uyuşturucu metamfetamin, 1 adet hap, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Bu olaylara ilişkin toplam 11 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda 7 ehliyetsiz ve alkollü sürücü de tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 14 şahısta Yunus ekiplerince yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.