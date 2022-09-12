Tekirdağ'da su sayacı hırsızlıkları

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde son günlerde birçok evin bahçesinden su sayaçları çalındı. Hırsız veya hırsızlar kayıplara karıştı. Su sayaçları hırsızlıkları vatandaşları tedirgin etti.

Hırsızlık vakaları, Muratlı'nın Kazımdirik-Turan ve İstiklal-Kurtpınar mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, son bir haftadır birçok evin su sayaçları ve sacayakları çalındı. Geçtiğimiz gün Kazımdirik Mahallesi 5. Sokak üzerinde Karaca ailesine ait evin bahçesinden iki su sayacı çalındı. Sabah uyandıklarında suların kesik olduğunu fark eden hane sahipleri Ramazan Karaca ve Kadir Karaca, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Bugün de Kurtpınar Mahallesi 59. Sokak üzerinde Elmas ailesine ait ikametin su saati ve sacayakları çalındı. Çeşmeyi açınca suların akmadığını fark eden hane sahipleri ise, su saatinin çalındığını görünce hayrete düştü. Mağdur vatandaş Umut Elmas, “Bu kadarına da pes” dedi.

Hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.