Tekirdağ'da suç çetesi böyle çökertildi: 5 kişi tutuklandı

Sakarya'dan Tekirdağ'a kaçırdıkları bir kişiyi yağmalayıp cinsel saldırı suçunu işleyen 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre bir şahsın Sakarya'da alıkonularak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildiği bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. 5 kişilik çete tarafından alıkonulan şahıs, Sakarya'dan Çerkezköy'e getirildikten sonra burada 20 bin lira parası alınarak cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

Biri çete lideri 5 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince ilçede düzenlenen operasyonda biri çete lideri olmak üzere toplamda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Parası yağmalanıp saldırıya maruz kalan şahıs ise kurtarıldı.

Çete lideri S.A. ve onunla birlikte hareket eden Ş.Ç., İ.Ş., M.Ç., E.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.