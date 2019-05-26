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Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11’i gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir de avukat bulunuyor.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, çek senet tahsilatçılığı, zorla senet imzalatma, tefecilik, 6136 SKM, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden örgüt lideri olduğu öne sürülen kişi ile örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alınırken, Çorlu dışında ikamet ettiği tespit edilen 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.



Karakolun telsizi şüphelilerden çıktı


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde bir adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 200 adet mermi, bir adet emniyet teşkilatına ait, Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi demirbaşına kayıtlı, polis telsizi, çok sayıda çek, senet, ajanda, not kağıdı ve sözleşmeler, dosya kapsamında tespit edilen bir olayda kullanıldığı değerlendirilen havalı tabanca ile değişik tarihlerde el konulan toplam 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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