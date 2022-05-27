Tekirdağ'da suça sürüklenen çocuklar için yeni projeler masaya yatırıldı

Olağan Toplantısı'nda suça sürüklenen çocukların kültürel ve eğitsel alanlara yönlendirilmesine yönelik projeler ele alındı.

Toplantı, Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurul Başkanı Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi ile topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen proje ve faaliyetler ele alındı. Denetimli serbestlik yükümlülerinin ve suça sürüklenen çocukların faydalanabilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kütüphane kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca Baro Başkanlığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde suça sürüklenen çocukların kültürel ve eğitsel alanlara yönlendirilmesine yönelik proje çalışmaları ele alındı.