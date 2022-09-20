Tekirdağ'da suçu engelleme operasyonu: 30 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak son dönemlerde il genelinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet kuru sıkı tabanca ve 98 adet mermi, 250 gram farklı tür ve nitelikte uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 34 adet fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 11 bin 465 TL, 3 bin 900 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 9 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron, 2 bin 148 adet TAPDK bandrol, 9 bin adet boş poşet, 1 adet hassas terazi, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, ele geçirildi.

Konularla ilgili olarak 30 şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.