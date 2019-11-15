Tekirdağ'da süt analizleri başladı

Yıl sonuna kadar 100 bin adet süt numunesi analizi yapılacak.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada, “Birliğimizin bünyesinde bulunan, süt analiz laboratuarında 2019 yılı Islah Amaçlı Çiğ Süt Analizlerine başladık” dedi.

Açıklamalarının devamında Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, “Üye işletmelerimiz, saha personellerimiz tarafından ziyaret edilerek, üyelerimizin her hayvandan tek tek aldığı süt numuneleri analiz laboratuarımıza getiriliyor. Laboratuarımızda her bir inekten alınan süt numunelerinin ayrı ayrı protein, yağ ve somatik hücre değerlerinin analizleri yapılıyor. Yapılan analizlerin sonuçları sütün kalitesi, hayvanların bakımı-beslenmesi, sağlığı ve ıslah çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu analizler sonucunda süt değerleri uygun kriterlerde olan hayvanlar için hayvancılık işletmelerine 2019 yılı için inek başına 150,00 TL'ye kadar devlet desteği verileceği Cumhurbaşkanlığı kararlarında yer aldı. Yapmış olduğumuz analizler neticesinde Tekirdağ ilimizde üyelerimiz 2017 yılında yaklaşık 1 milyon TL, 2018 yılında ise yaklaşık 1 milyon 650 bin TL ıslah amaçlı çiğ süt analiz desteği almışlardır. Sadece ilimizdeki kendi üyelerimizin hayvanlarının sütlerini analiz yapmakla yetinmiyoruz. Çevre illerdeki (Kırklareli, Edirne, Sakarya, Bolu, Düzce, Gaziantep) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ile yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde o bölgelerdeki yetiştiricilere de analiz hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, “Hedefimiz yıl sonuna kadar 100 bin adet süt numunesi analizi yaparak yetiştiricilerimize ve ülke hayvancılığına fayda sağlamaktır. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun” diyerek açıklamasını noktaladı.