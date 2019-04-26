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Tekirdağ'da “Süt Koşusu”

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi tarafından Dünya Veteriner Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketiminin artmasını teşvik etmek amacıyla “Süt Koşusu” düzenlendi.


NKÜ Spor Kompleksi koşu pistinde bu yıl 5.' si gerçekleştirilen ve Veteriner Fakültesi öğrencilerinin birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiği Süt Koşusu Yarışmasında fakültenin akademik, idari personeli ve öğrenciler bir araya geldi.


Süt koşusunun ardından öğrenciler halat çekme oyunuyla etkinliğe renk kattılar. Koşu sonrası tüm öğrencilere süt ikram edildi.

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