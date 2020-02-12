İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'da ellerinde bulunan tarihi eserleri yasa dışı yollardan piyasaya satmaya çalıştıkları yönünde alınan istihbarı bilgiler neticesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüpheli S.T. isimli şahsın adresinde yapılan aramada 2 adet anahtar, 2 adet heykel, 1 adet insan figürlü işlemeli taş tablet, 2 adet sikke, 1 adet işlemeli kaşık, 1 adet heykel ele geçirildi.



2 kişi gözaltına alındı


Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde ikamet eden diğer şüpheli S.E. isimli şahsın evinde de tarihi eser niteliği taşıyan objelerin olduğunun öğrenilmesi üzerine şüpheli evinde bulunan 14 adet sikke ve 1 adet yüzüğü kendi rızasıyla jandarma ekiplerine teslim etti.


Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.