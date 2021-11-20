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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda parça ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda parça ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Çorlu İlçesinde 3 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 bin 343 gram madeni külçe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirildi.


Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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