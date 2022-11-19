Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da bir evde yapılan aramada sikkeler ve bir taş heykel bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce Şarköy ilçesinde bir evde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı.Şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 16 sikke, taş heykel, bir dedektör ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan T.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.