Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yulaflı Mahallesi mevkiindeki Velimeşe OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında kimyasal maddelerin bulunduğu malzeme deposunda yangın çıktı. İşçilerin güvenli alana tahliye edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, jandarma, AFAD, doğalgaz ve ambulans ekibi sevk edildi.

Duman etkilenen personel hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının kontrol altına alındığı, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.