Tekirdağ'da terminalde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.