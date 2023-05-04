İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Çerkezköy, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen E.B., Ö.K. ve Ö.A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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