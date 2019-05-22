Tekirdağ'da terör propagandası yapan kadın gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle aranması bulunan kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle aranması bulunan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı N.Y. (36) isimli kadın, Yiğit Polis Merkez Amirliği ekiplerince Malkara ilçesi merkezinde gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan N.Y., serbest bırakıldı.