Tekirdağ'da tır devrildi: 1 Yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ercan A. idaresindeki 09 ABH 09 plakalı silobaz tırı çevreyolu üzeri, Yuvalı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uyarı levhasına çarpıp devrildi. Kaza sonucu tır sürücüsü Ercan A. yararlanırken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu hurdaya dönen tır olay yerine gelen vinç ile devrildiği yerden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.